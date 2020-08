Les beaux souvenirs mouscronnois de Jérémy Huyghebaert : "La montée? Inoubliable, mais pas le plus beau"

Désormais parti poursuivre le cours de sa carrière en Roumanie, Jérémy Huyghebaert gardera, à jamais, ses années mouscronnoises dans le cœur. Il revient pour nous sur quelques-uns des plus beaux souvenirs emmagasinés au cours de ces nombreuses années passées au Canonnier.

Mouscronnois pure souche, formé au Futurosport, passé pro avec le maillot hurlu, Jérémy Huyghebaert ne cache pas qu’il aurait aimé que son aventure commune avec l’Excel se termine autrement que sur une saison quasiment blanche.

Mais ça n’enlève rien aux belles années qu’il a vécues au Canonnier. "En tant que Mouscronnois, c’était un rêve de porter le maillot de l’Excel et je l’ai accompli", nous confie-t-il. Et il aura même fait mieux. S’il est aussi passé par Auxerre, Malines, Roulers, le White Star et Neuchatel, c’est le maillot des Hurlus que Jérémy Huyghebaert a porté le plus souvent.

La montée... et le sauvetage

Six saisons, pour un total de 113 rencontres, garni de deux buts et de quatre assists: une jolie collection de beaux souvenirs. Difficile d’en sortir un en particulier? "Pas tant que ça", sourit-il. "Bien sûr, il y a eu la montée, en 2014. C’était fabuleux de participer au retour du club en Pro League."

Le 12 mars 2017, l'Excel Mouscron sauve sa peau de justesse, sur la pelouse des voisins de Courtrai, devant de très nombreux supporters hurlus. Un dimanche après-midi magique pour Jérémy Huyghebaert.

"Mais ce n’est peut-être pas le meilleur souvenir de mes années à l’Excel", tempère-t-il. "Je me souviens en particulier de ce match incroyable à Courtrai, quand on jouait pour éviter la descente."

C’était lors de la dernière journée de la phase classique, le 12 mars 2017, et les Hurlus avaient sauvé, in extremis, leur place en Pro League. "Un match incroyable, avec de très nombreux supporters dans les tribunes. C’est un après-midi que je ne suis pas près d’oublier."

La première et le brassard

Saison 2007-2008, la première de Jérémy Huyghebaert en Pro League.

Mais d’autres moments resteront gravés dans sa mémoire. Comme son tout premier match avec le noyau A, le 22 septembre 2007. "Je m’en souviens presque comme si c'était hier. C’était un match Lokeren et mon père, qui est un grand supporter de l’Excel, était dans les tribunes. On avait gagné et j'avais donné un assist. J'en ai encore des frissons en y repensant."

Sans oublier que Jérémy Huyghebaert a aussi eu les honneurs du brassard de capitaine au Canonnier. "Avec Mircea Rednic, comme entraîneur", confirme-t-il. "C’était quelque chose de très spécial pour un Mouscronnois comme moi, d’être capitaine avec le maillot de mon club, celui dans lequel j’ai grandi et ça aussi, c’est quelque chose que je garderai pour toujours."