Nicolas Raskin est la révélation de ce début de saison : "Un véritable box to box"

Le jeune Liégeois ne cesse d'impressionner à chacune de ses apparitions. Pour sa quatrième titularisation de suite, le jeune médian a même distillé deux passes décisives lors de la victoire du Standard au Beerschot (0-3).

Auteur d'une très bonne préparation estivale avec le Standard de Liège, Nicolas Raskin poursuit sur sa lancée en championnat. Le joueur âgé de 19 ans est impérial au sein de l'entrejeu liégeois et il ne cesse de monter en puissance. Disposant d'un énorme volume de jeu, présent dans le pressing haut et la récupération, il est également à l'aise dans le jeu court et long, et est capable de délivrer des caviars à ses coéquipiers. Au vu de ses quatre premiers matchs de championnat, le médian peut être considéré comme la révélation de ce début de saison en D1A.

Philippe Montanier avait prévenu que son médian pouvait apporter un plus aux abords du rectangle adverse, il a vu juste. "Il possède une capacité de se projeter vite vers l'avant. Et on ne l'a pas encore vu, mais il a une grosse frappe. Il peut se rapprocher de la surface adverse et amener un plus à l'équipe. L'expérience va lui permettre d'être encore plus juste dans sa lecture des différentes situations et encore plus propre techniquement. Une très belle satisfaction jusqu'à présent", avait déclaré le technicien français durant la semaine.

Et le joueur âgé de 19 ans a de nouverau répondu présent lors du déplacement du Standard au Beerchot et fait partie des artisans majeurs du succès liégeois au Kiel (0-3). Le milieu de terrain a été l'auteur de deux passes décisives. "Lorsqu'un jeune joueur avec du talent a le potentiel pour jouer dans l'équipe, l'objectif est lui ouvrir les portes. C'est le cas de Nicolas. Il préfère jouer plus bas en N°6, mais je le préfère plus haut en box to box. Il est capable de défendre et d'attaquer", a d'ailleurs souligné Philippe Montanier à l'issue de la rencontre.

VISTA | Nicolas Raskin a réalisé deux passes décisives délicieuses contre le @kbeerschotva hier. 🤗👏 #BEESTA pic.twitter.com/l5xCdJqO6Y — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 31, 2020

Ce qui est sûr, ce que nous n'avons vu l'étendue du potentiel du jeune Liégeois. Disposant d'un très belle palette, Raskin sait aussi bien défendre qu'attaquer et commence déjà à devenir un pion majeur du Standard de Liège qui tient peut-être là le nouveau Axel Witsel (Le Diable Rouge évolue en 6 avec la Belgique mais évolue en 8 au BVB et se considère comme un véritable box to box, NDLR).