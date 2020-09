Les premiers mots de Timothy Castagne avec Leicester : "Mentalement, je me sens prêt"

Après trois saisons passées à l'Atalanta, Timothy Castagne s'est engagé hier avec Leicester City jusqu'en juin 2025. Un nouveau challenge pour le défenseur de 24 ans qui va donc rejoindre deux autres Diables Rouges, à savoir Youri Tielemans et Denis Praet. Interrogé par le site officiel du club, le principal intéressé a donné ses premiers mots sous les couleurs des Foxes.

L'ancien joueur du KRC Genk a ainsi fait part de son enthousiasme à quelques jours du début de la saison 2020/2021 en Angleterre dans des propos relayés par Sport/Foot Magazine. "Mentalement, je me sens prêt [...] Évidemment, j'aurai besoin de l'aide de l'entraîneur et de tout le monde mais je suis très excité. C'est le meilleur championnat du monde et je veux être bon sur le terrain [...] Je pense que nous avons une belle carte à jouer surtout vu les résultats réalisés par le club la saison dernière."

