Lokeren-Temse veut ressusciter le Daknam : "Retrouver du plaisir après deux ans de misère"

Le Sporting Lokeren est mort, mais vit encore sous la forme de Lokeren-Temse. Dans quelques semaines, le football reviendra au Daknam.

Yves Van Der Straeten était l'entraîneur du SV Temse et est désormais en charge du nouveau projet. "La moitié de notre noyau, environ, évoluait à Temse la saison passée", nous explique le coach de ce qui est désormais Lokeren-Temse. Les supporters du SV retrouveront donc en partie "leur" équipe. "Mais alors que l'année passée, on pouvait dire que c'était un club familial et une ambiance très relâchée, on sent que c'est plus sérieux désormais", estime Van der Straeten.

"L'activité sur les réseaux sociaux, la télévision du club, le soutien public. Nous allons jouer devant bien plus de gens et c'est très intéressant". Lokeren-Temse évoluera pourtant en D2 VV, comme le SV Temse avant lui.

Ce que nous voulons avant tout, c'est ramener le plaisir au Daknam

Lokeren espère naturellement jouer les premiers rôles, mais l'important n'est pas seulement là. "Il y a plus de budget que la saison précédente, durant laquelle nous avions joué le maintien, et il y a plus d'ambition, naturellement. Mais le plus important est de ramener le plaisir après deux années de misère, principalement", pointe Yves Van der Straeten.