Le KV Ostende réclame d'importants dommages et intérêts à Patrick De Koster

En 2018, Patrick De Koster facturait au KV Ostende des services en faveur de joueurs ... ayant tout récemment quitté le club.

Le Nieuwsblad révèle qu'en septembre 2018, l'agent Patrick De Koster a ainsi facturé au KVO, via son agence J&S International, des services en lien avec Sébastien Siani et Zinho Gano. Non pas des factures liées au transfert des joueurs, qui avaient quitté Ostende en janvier et juillet 2018, mais bien des factures de soutien psychologique et d'encadrement durant la saison à venir.

Ces factures, d'un montant de 50.000 et 75.000 euros, sont désormais contestées par le club côtier et présentées comme invalides. En grande difficulté financière à l'époque, le KVO n'avait pas porté plainte contre l'agent, qui est aujourd'hui dans l'oeil du cyclone suite à diverses plaintes. Patrick De Koster se verrait maintenant réclamer 162.500 euros par Ostende, à la suite d'une enquête du cabinet d'avocats DLA Pier.