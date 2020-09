Scandale en Angleterre: Foden et Greenwood vont être exclus de l'équipe nationale

Phil Foden et Mason Greenwood se retrouvent au coeur d'une polémique en Islande.

La rencontre entre l'Islande et l'Angleterre (0-1) samedi restera longtemps dans les mémoires de Phil Foden et Mason Greenwood. Les deux joueurs de 20 et 18 ans ont en effet fêté leur première sélection avec les Three Lions. Mais ils se retrouvent aussi au coeur d'une polémique depuis quelques heures. Le média islandais DV assure en effet que les deux joueurs ont fait venir des filles dans l'hôtel de la sélection, alors que cela est strictement interdit par le protocole sanitaire.

Aucune personne extérieure à la sélection n'avait en effet le droit d'approcher les joueurs, sous risque de rompre la bulle sanitaire imposée par l'UEFA mais aussi par les autorités islandaises. Les deux invitées des joueurs ont publié des messages sur Snapchat montrant Greenwood et Foden dans leur chambre.

La Fédération anglaise, qui avait imposé un code de conduite très clair à ses joueurs, pourrait se saisir du dossier. Selon The Times, les deux joueurs seront exclus du groupe pour le déplacement mardi au Danemark (20h45). Ils ne prendront pas l'avion de l'Islande vers le Danemark ce lundi après-midi. Gareth Southgate, le sélectionneur, devrait prochainement confirmer l'information.

Foden et Greenwood étaient déjà absents lors de la séance d'entraînement prévue ce lundi matin. Ils se sont contentés d'un travail individuel à l'hôtel.