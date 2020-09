Officiel: nouveau renfort au Cercle de Bruges

Deuxième arrivée en deux jours pour le Cercle de Bruges.

On n'arrête plus le Cercle de Bruges. Au lendemain de l'arrivée du jeune Portugais Leonardo Da Silva Lopes, c'est un jeune Français qui déboule dans la Venise du Nord. La seule différence, c'est que Jean Harisson Marcelin ne devrait rester qu'un an.

Arrivé à l'AS Monaco en début d'année 2020, le défenseur central de 20 ans est prêté par les Monégasques jusqu'à la fin de la saison. Avant de rejoindre le Rocher, Jean Marcelin évoluait à Auxerre, où il a fait la majorité de ses classes et où il a découvert le football pro (21 rencontres en Ligue 2). Et c'est d'ailleurs quand il jouait pour l'AJA qu'il a glané ses premières sélections, avec les U19 français.