Le choix difficile pour Doku entre Anderlecht et Liverpool: "J'ai écouté les conseils de Lukaku, mais c'était ma décision"

Jérémy Doku peut être appelé Diable Rouge. L'ailier de 18 ans a mérité sa sélection sur la base de sa solide performance avec Anderlecht, bien qu'il aurait tout aussi bien pu jouer à Liverpool.

Ce n'est pas nouveau que Jérémy Doku a été approché par Liverpool. Dans une interview avec De Zondag, le tout nouveau Diable Rouge a admis que c'était le choix le plus difficile de sa carrière jusqu'à présent. Il a fait ce choix à l'âge de 15 ans.

Dans cette interview, Doku, maintenant âgé de 18 ans, explique comment il a pris sa décision. "C'était mon objectif depuis le début de rester."

Conseil de Romelu Lukaku

Et c'est ainsi qu'est resté l'un des plus grands talents de Neerpede. Mais s'il avait écouté ses parents... "Mon père voulait que j'aille à Liverpool et ma mère aussi, mais j'ai dit que je voulais rester. Pour moi, c'était le meilleur chemin et c'était clair dans ma tête."

Doku a également reçu des conseils de Romelu Lukaku. "Il m'a conseillé de rester. J'ai écouté les conseils de Romelu, mais je prends moi-même des décisions concernant mon avenir", a-t-il conclu.