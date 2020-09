Le Real va récupérer près de 30 millions pour un indésirable

Sergio Reguilon va découvrir la Premier League. Egalement convoité par Manchester United, l'international espagnol de 23 ans va s'engager en faveur de Tottenham. D'après les informations du Guardian, les Spurs ont trouvé un accord avec le Real Madrid autour des 30 millions d'euros.

Prêté la saison dernière au FC Séville, le latéral gauche de la Casa Blanca va donc quitter définitivement son club formateur... ou presque, puisqu'une clause de rachat aurait été incluse dans le deal.

Just in: Sergio Reguilon to Tottenham, here we go soon! The agreement has been reached on last few hours with Real Madrid for €30m as final fee. Reguilon agreed personal terms with Spurs and accepted to join also after talks with #MUFC. Only paperworks to be signed. ⚪️🤝 #THFC