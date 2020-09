Walscout - épisode 4 : cinq pistes pour remplacer Mërgim Vojvoda

Orphelin de Mërgim Vojvoda, qui a rallié l'Italie cet été, le Standard doit lui trouver un remplaçant. Un rédacteur de Walfoot vous propose ses solutions.

Le 1er septembre, le latéral du Standard, Mërgim Vojvoda s'est engagé avec le Torino contre un chèque estimé à 5,5 millions d'euros. Un départ qui laisse le club liégeois avec une seule solution dans le couloir droit de la défense en la personne de Collins Fai. Pour disputer l'exercice 2020/2021 sereinement, la formation à la tunique rouge aurait besoin d'un autre élément à ce poste mais n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. C'est pourquoi, un rédacteur de Walfoot en a profité pour se glisser dans la peau de la cellule de recrutement du club wallon, et a donc choisi de proposer cinq idées de recrutement au poste de back droit pour les Rouches.

La piste n°1 : Valentin Rosier (24 ans/Sporting Lisbonne)

Issu du niveau amateur (formé à Rodez), Valentin Rosier a découvert la Ligue 1 en avril 2017 sous les couleurs de Dijon. Puis, après deux exercices réussis en Bourgogne (60 matchs, 7 passes décisives), qui lui ont d'ailleurs permis de connaître ses premières sélections avec l'équipe de France espoirs, le natif de Montauban a rejoint le Sporting Lisbonne l'été dernier contre 5 millions d'euros. Un transfert dont le résultat est mitigé jusqu'à présent puisque le joueur de 24 ans n'a disputé que 1419 minutes avec les Leões en 2019/2020 et n'est plus apparu dans le groupe depuis mars 2020. Une situation délicate dont pourrait profiter le Standard pour l'attirer, en privilégiant un prêt avec option d'achat. Les Rouches mettraient alors la main sur un back droit tonique, offensif et capable d'apporter une vrai plus-value dans son couloir.

Le joueur à relancer : Sébastien Corchia (29 ans/FC Séville)

Formé à Bondy, puis passé par l'académie du Paris Saint-Germain, Sébastien Corchia s'est principalement révélé sous les couleurs de Lille. Réputé pour sa qualité de contre-attaquant, l'ancien joueur de Sochaux a fait les beaux jours des Dogues pendant trois saisons (127 matchs, 7 buts, 10 assists). Parti à Séville en juillet 2017, il n'est jamais parvenu à s'imposer en Espagne, notamment en raison de blessures récurrentes. Barré par la concurrence en Andalousie, il ne devrait pas être retenu en cas d'offre. Alors que son contrat arrivera à son terme en juin prochain, sa valeur marchande est devenue accessible (1,6 millions d'euros selon Transfermarkt).

La pépite : Felix Passlack (22 ans/Borussia Dortmund)

Ancien capitaine des promesses du Borussia Dortmund, Felix Passlack a été lancé en professionnel par Thomas Tuchel en mars 2016. Cependant, après le départ de l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, l'ancien international espoir allemand (38 capes) n'a pas su gagner la confiance de ses nouveaux coachs et a enchaîné des prêts qui ne lui ont pas permis de trouver la continuité nécessaire à son développement. Pourtant, le numéro 30 des Borussen est pétri de talent. Il sort d'ailleurs d'une saison 2019/2020 aboutie aux Pays-Bas du côté du Fortuna Sittard (28 matchs, 3 buts, 4 assist). Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Dortmund, il ne devrait pas être retenu par Lucien Favre qui compte plutôt donner sa chance au jeune Mateu Morey (20 ans). Le Standard serait bien inspiré de sauter sur l'occasion pour s'attacher ses services.

Le pari : Saidy Janko (24 ans/FC Porto)

Âgé de seulement 24 ans, Saidy Janko a connu pas moins de neuf clubs depuis le début de sa carrière. Envoyé une énième fois en prêt en 2019/2020, il a réalisé une très bonne saison en Suisse sous les couleurs des Young Boys de Berne (46 matchs, 1 but, 6 assists). De retour au FC Porto cet été, il ne devrait pas être conservé au vue de la forte concurrence qui règne dans son secteur de jeu (Esteves, Manafa, Carraça). Alors que sa valeur marchande est estimée à seulement 2 millions d'euros par Transfermarkt, le Standard devrait sans doute se pencher sur son profil.

La piste en Pro League : Alessandro Ciranni (24 ans/Mouscron)

Et si l'histoire se répétait ? Et si après avoir arraché Mërgim Vojvoda à Mouscron l'été dernier, puis l'avoir revendu au Torino, le Standard recrutait à nouveau chez les Hurlus pour le remplacer. La piste menant à Alessandro Ciranni irait en tout cas dans ce sens. En effet, le capitaine de l'Excel pourrait être une recrue intéressante pour les Rouches, lui qui a réalisé un premier exercice intéressant en Pro League (20 matchs, 2 buts, 5 assists). Sa valeur marchande semble abordable puisqu'elle est estimée à 1,2 millions d'euros.

Voici donc cinq pistes qui, selon notre rédacteur, mériteraient sans doute d'être étudiées du côté de Sclessin. Néanmoins, comme précisé précedemment, il ne s'agit pas d'informations transferts. À notre connaissance, aucun de ces joueurs n'a été cité du côté du matricule 16 jusqu'à présent.