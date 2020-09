Lommel prend la tête de la Proximus League, troisième défaire consécutive pour le RWDM

Victorieux face au RWDM, Lommel s'empare de la première place au classement en D1B, avec un match de plus que ses concurrents.

Ce vendredi soir, la quatrième journée de Proximus League a débuté avec une rencontre opposant le RWDM à Lommel. Un match qui donnait l'occasion aux Vert et Blanc de prendre la première place du classement tandis que le club bruxellois restait sur deux défaites consécutives.

Finalement, malgré la domination du club de Molenbeek au niveau de la possession (51% contre 49%), des tirs (21 contre 10) et des tirs cadrés (8 contre 4), c'est bien le club flamand qui est parvenu à remporter le match. Le matricule 2554 s'est imposé sur la plus petite des marges grâce à un but d'Anass Zaroury peu après l'heure de jeu (64e). Score final : 0-1.

Grâce à ce succès, Lommel est devenu leader provisoire de la D1B avec 7 points pris en 4 matchs, en attendant le choc entre Seraing (deuxième) et l'Union Saint-Gilloise (troisième) demain à partir de 20h45. De son côté, le RWDM est sixième.