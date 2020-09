Après le bug du VAR, OHL s'adresse à la Pro League et la Fédération

En première période à Ostende, OHL a été floué à plusieurs reprises par l'arbitrage et surtout le VAR... qui ne fonctionnait pas. Le club s'est adressé à la fédération et à la Pro League à ce sujet.

Les choses auraient pu être bien différentes pour Louvain si le VAR avait fonctionné à Ostende : un but annulé de Henry alors qu'il était totalement valable, une faute non-sifflée sur Sowah dans le rectangle ostendais ... et une défaite à l'arrivée (3-1) pour OHL, qui l'a fort logiquement mauvaise. En seconde période, le VAR a enfin pu être activé, cette fois sans qu'il change l'issue du match.

Après le match, OHL a décidé de s'adresser directement à la Pro League et la fédération dans un communiqué officiel : "OH Louvain trouve inacceptable que les systèmes de remplacement existants n'aient pas été utilisés et contacte donc la Pro League et la fédération pour faire savoir son mécontentement". Un couac qui fait mauvais genre.