Officiel: un nouveau buteur pour le STVV

Un renfort offensif de choix pour les Trudonnaires.

Au lendemain de leur troisième défaite de la saison, un sévère 3-0 au Cercle de Bruges, les Trudonnaires confirment l'arrivée d'un nouveau buteur. Oleksandr Filippov s'est engagé avec le STVV, où il a signé un contrat de trois ans.

L'attaquant de 27 ans arrive en provenance de Desna Chernigiv, actuel sixième du championnat ukrainien, et avec lequel il a inscrit 47 buts. Sur sa carte de visite, le nouveau buteur du STVV présente également cinq caps (et un but) avec l'équipe nationale ukrainienne U21 qu'il a fréquentée entre 2012 et 2013.