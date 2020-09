Échec pour Reims, qui ne viendra pas à Sclessin : "Un bloc de cinq défenseurs ..."

Le favori pour rejoindre le Standard en barrages était sans nul doute le Stade de Reims, qui affrontait le MOL Fehervar. Les Français se sont loupés.

Voilà un match qui aurait eu un parfum d'antan, quand Reims remportait des titres et disputait la Ligue des Champions régulièrement. Mais les Champennois n'ont pas pu trouver la faille à Szekesfehervar et ont été éliminés aux tirs au but (0-0, 4-1 tàb). Thomas Foket, titulaire, prendra même une seconde jaune dans les prolongations.

"Nous avons eu affaire à un adversaire très regroupé, avec un bloc bas de cinq défenseurs. Même si nous avions le ballon, nous n'avons pas trouvé la faille", regrette le coach du Stade de Reims, David Guion. "On a manqué de prise d'initiatives, de qualité pour faire la différence. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, il y avait la place pour l'emporter". Sous son ancienne identité, Videoton, le MOL Fehervar avait déjà éliminé les Girondins de Bordeaux au 3e tour de qualification en 2017. Le Standard est prévenu ...