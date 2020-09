L'heure d'ouvrir son compteur

Le Real a perdu deux points lors de l'ouverture du championnat. Sans trop avoir la pression, les joueurs de Zidane ne doivent plus se louper ce samedi soir.

Le Betis Séville accueille le Real Madrid dans le cadre de la 3e journée de Liga. Les Andalous ont réalisé une saison dernière décevante, terminée en 15e position avec 5 points d’avance seulement sur le 1er relégué. Auteur d’une préparation parfaite avec des succès sur Cadix, Almeria et Grenade, le Betis a continué sur sa lancée pour le lancement de cette nouvelle saison. Les hommes de Pellegrini se sont imposés d'abord en Liga contre Alaves au bout du temps additionnel grâce à l’ancien Barcelonais Tello. Le week-end dernier, les coéquipiers de Joaquin ont dominé Valladolid (2-0). Le champion du monde français, Nabil Fekir, a profité de cette victoire pour inscrire son 1er but de la saison.

En face, le Real Madrid a remporté le titre en Espagne. Les Merengue s’étaient distingués sur la scène européenne ces dernières saisons mais n’avaient plus remporté leur championnat national depuis 2 ans. Le retour aux affaires de Zizou est évidemment pour beaucoup dans ce nouveau trophée. Les Madrilènes ont notamment réussi une fin de saison canon qui leur a permis de prendre leurs distances vis-à-vis du Barca. Karim Benzema et Sergio Ramos ont été décisifs à plusieurs reprises. Eliminé dès les 8es de finale de la Ligue des Champions par Manchester City cet été, le Real a débuté sa saison de Liga par un nul chez la Real Sociedad (0-0), malgré une forte domination. Cette confrontation entre le Betis et le Real Madrid à Benito Villamarin, deux équipes joueuses est souvent spectaculaire.

Comme lors des 5 derniers face à face, on pourrait voir des buts de chaque côté. Même sans Hazard, le Real peut ouvrir son compteur-but lors de cette rencontre. La cote du marché "Les deux équipes marquent" sur Betfirst est de 1.74. Une valeur sûre on vous dit !