Il a refusé Bruges pour Courtrai : "Trois jours avant, le KV Courtrai m'a appelé"

Jusqu'à récemment, Michiel Jonckheere était encore sur le banc du Club de Bruges aux côtés de Nicky Hayen, mais la saison prochaine, il sera entraîneur principal au KV Courtrai.

Michiel Jonckheere est un jeune entraîneur ambitieux. T2 de Nicky Hayen, il aurait pu continuer dans ce rôle à Bruges, mais va désormais aller chercher la montée en D1A avec le KV Courtrai. Un choix qui en a surpris certains.

Car Jonckheere le sait : quand on est membre du staff d'un grand club, tout peut aller très vite - demandez à David Hubert ou... Nicky Hayen. Il aurait pu attendre son heure et un futur intérim, mais l'ancien milieu de terrain en veut plus.

"Pourquoi ai-je quitté le Club Bruges pour aller entraîner en deuxième division ? C'est très simple. J'avais l'ambition de devenir entraîneur principal. Et tout le monde le savait au Club", explique Jonckheere dans le Nieuwsblad.

Bruges avait une solution toute trouvée. "C'est vrai, j'étais candidat pour devenir l'entraîneur du Club NXT, et j'avais l'intention de le faire", reconnaît-il.

"Jusqu'à ce que le KV Courtrai m'appelle trois jours avant les entretiens finaux avec le Club et me présente le projet en détail". Michiel Jonckheere a donc préféré jouer la montée avec un "vrai" club de D1B plutôt que de coacher les jeunes brugeois.