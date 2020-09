L'Inter Milan attendrait une somme bien précise pour Radja Nainggolan

Sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2022, Radja Nainggolan souhaiterait retourner à Cagliari. C'est en tout cas ce qu'affirme son ancien entraîneur Eusebio Di Francesco.

Prêté à Cagliari la saison dernière (29 matchs, 6 buts, 7 assists), Radja Nainggolan est de retour à Milan cet été. Hier soir, face à la Fiorentina, l'international belge (30 capes) a disputé ses premières minutes en 2020/2021 sous les couleurs des Nerazzurri. Pourtant, il n'est pas certain que le milieu de terrain de 32 ans demeure en Lombardie jusqu'à la fin du mercato.

En effet, des discussions seraient toujours en cours entre le club interiste et Cagliari concernant un éventuel transfert du Diable Rouge vers la Sardaigne. Présent en conférence de presse à l'issue de la défaite de son équipe face à la Lazio (0-2), Eusebio Di Francesco s'est exprimé sur le sujet dans des propos relayés par Calciomercato : "Diego Godin est déjà arrivé et j'en suis heureux. Puis, il y a Radja qui veut retrouver Cagliari. Nainggolan veut revenir et nous voulons aussi le reprendre. Nous évaluons aussi d'autres situations."

Qui plus est, d'après les informations du média italien spécialiste des transferts, l'Inter Milan ne serait pas opposé au départ de son joueur et serait même prêt à négocier avec Cagliari. Néanmoins, le club lombard ne voudrait pas entendre parler d'un prêt et souhaiterait un transfert sec assorti d'un chèque de 12 millions d'euros minimum pour laisser filer son numéro 44. Affaire à suivre...