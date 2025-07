OFFICIEL : fraîchement retraité, il intègre le staff du Standard !

Le Standard a un nouvel entraîneur adjoint des gardiens. Laurent Henkinet endossera ce nouveau rôle.

Cela faisait un moment que cela se préparait, mais c’est désormais officiel : Laurent Henkinet rejoint le staff de Mircea Rednic au Standard. Sa carrière à peine terminée, il restera donc bel et bien en bord de Meuse.

Le gardien a évolué au Standard entre 2011 et 2014, période durant laquelle il a été prêté à Dessel Sport et Saint-Trond. Il a ensuite rejoint Courtrai.

En 2015, il a été transféré à Waasland-Beveren, avant de se retrouver sans club. L'OH Louvain lui a offert une nouvelle chance et, en 2020, il est revenu au Standard.

"Il va maintenant apporter son expérience et se partagera entre nos U18, nos U23 et notre équipe 1re pour épauler Gwenaël Jaa et Jean-François Gillet", explique le club liégeois.

Henkinet a également brièvement commenté sa décision de devenir entraîneur adjoint des gardiens : "Le Standard a toujours été un fil conducteur dans ma carrière, depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, pour me donner la motivation de d’abord devenir un joueur de foot pro et puis un joueur de mon club de cœur."

"Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir faire cette transition afin de contribuer au développement de la formation au sein de notre Académie et aux futurs succès du club", conclut-il.