🎥 "Si vous croyez quatre twittos..." : Thibaut Courtois répond sèchement à propos du niveau de la Coupe du Monde des Clubs

Thibaut Courtois a défendu le niveau de jeu de la Coupe du Monde des Clubs après la victoire des Merengue contre la Juventus. Le portier du Real Madrid a également critiqué le calendrier chargé avec la Ligue des Nations et est revenu sur la prestation défensive de son équipe.

Le Real Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs ce mardi. Grâce à un but de Gonzalo Garcia à la 54e minute de jeu, les Merengue se sont imposés sur le plus petit écart face à la Juventus (1-0).

Thibaut Courtois n’a pas eu énormément de travail. Seules deux frappes cadrées ont été à signaler du côté de l’équipe italienne, contre onze pour les Madrilènes.

Le Diable Rouge a décidé de remettre à leur place les personnes racontant que le Mondial des Clubs est d'un faible niveau selon Diario AS : "Nous savons que le niveau de la Coupe du Monde des Clubs est élevé. Évidemment, si vous croyez quatre twittos qui pensent que le niveau, c’est de la merde, vous vous trompez. Mais ceux qui comprennent le football savent que les équipes brésiliennes sont bonnes, qu’Al Hilal est une excellente équipe, que Monterrey peut facilement battre Dortmund aujourd’hui (Dortmund s'est finalement imposé 2-1), et pas que les équipes européennes sont les meilleures."

"C’est comme ça au final, le niveau est élevé, et cela se voit à chaque match. Je pense qu’il y a beaucoup de bons matchs, intéressants à regarder, et nous devons continuer à travailler dur pour espérer atteindre la finale."

Le portier a également critiqué le calendrier : "Nous devons examiner les nuances du tournoi, les dates auxquelles il faut jouer. Par exemple, la Ligue des Nations juste avant n’est pas idéale, elle ne laisse pas beaucoup de temps de repos. Nous devons chercher un meilleur équilibre, et ce sera alors un très beau tournoi."

L’engagement défensif de toute l’équipe a été excellent

Le joueur belge est revenu sur la prestation défensive de son équipe : "L’engagement défensif de toute l’équipe a été excellent. C’est ce qui compte, nous avons fait un excellent travail. Ne pas encaisser de but, c’est toujours mieux. Je ne pense pas que ce soit dû au fait que nous soyons toujours trois en défense, cela dépend du moment du match et des mouvements de l’adversaire. Tchouameni est un pivot défensif qui peut jouer en défense centrale et aider. Si tout le monde court comme aujourd’hui ou comme contre Salzbourg, il est très difficile pour l’adversaire de marquer des buts contre nous."