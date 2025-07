Au Standard, le cas Moussa Djenepo reste une épine dans le pied du club

Avec Casper Nielsen et Thomas Henry, le Standard aura réalisé huit transferts entrants dans un début de mercato estival particulièrement animé. Le matricule 16 devrait désormais de se séparer de quelques joueurs, dont Moussa Djenepo.

Après un premier passage réussi entre 2017 et 2019, Moussa Djenepo avait effectué son grand retour chez les Rouches en 2023, dans un contexte bien plus délicat que lors de sa première aventure. Il devait être le sauveur des Liégeois, le symbole du renouveau.

Le Standard n’avait pas hésité à débourser plus de 3 millions d’euros pour le rapatrier de Southampton, quatre ans après avoir empoché près de 20 millions d’euros lors de sa vente aux Saints. Ce retour avait, dans un premier temps, ravi les supporters, mais la situation a rapidement tourné au vinaigre.

Moussa Djenepo au Standard, un grand retour manqué

En manque de forme, l’ailier malien a disputé 30 rencontres durant la saison 2023-2024, sous les ordres successifs de Carl Hoefkens et d’Ivan Leko, sans jamais réellement convaincre. Il n’a inscrit qu’un seul but – lors d’une défaite à l’Union en fin de phase classique – et n’a délivré aucune passe décisive. Prévisible, moins percutant et en difficulté sur le plan physique, Djenepo est vite devenu un poids pour l’équipe, malgré sa bonne volonté.

Débarqué à Liège malgré une visite médicale peu rassurante, il a signé un contrat de trois ans, particulièrement généreux au regard des finances du club, surtout à l'époque, mais encore aujourd'hui. Ce contrat pèse désormais lourd sur les comptes du Standard.

La saison dernière, le club pensait avoir trouvé la solution en le prêtant à Antalyaspor, en Turquie, avec une option d’achat fixée à 2,5 millions d’euros. Le club turc prenait également en charge son salaire, et ce deal aurait pu permettre au matricule 16 de grandement limiter les pertes. Mais la situation s’est rapidement détériorée.

Le Standard doit s'en séparer, mais...

Face à des retards de paiement, Djenepo a eu recours à un huissier pour réclamer ses salaires. Une démarche mal perçue par Antalyaspor, qui l’a mis à l’écart, avant de le réintégrer une fois la situation apaisée. Le mal était toutefois fait, et sur le terrain, le joueur n’a pas non plus convaincu. Le club turc n’a donc pas levé l’option d’achat.

Résultat : le Standard se retrouve avec un joueur devenu indésirable, au rendement sportif décevant et à la rémunération bien trop élevée. Le club souhaite désormais s’en séparer, mais les prétendants sont rares, bien qu'ils existent. Une rupture de contrat n'est donc pas encore à l'ordre du jour. Djenepo, de son côté, n’a guère envie de renoncer à son confortable salaire à Sclessin. Il n'était cependant pas là pour la reprise des entraînements, dans l'attente d'une solution.

La direction liégeoise espère récupérer une indemnité de transfert et cherche activement à le vendre. Plus vite ce dossier sera réglé, mieux ce sera. Après une première vague de recrutements, avec notamment l’arrivée récente de Josué Homawoo, et les signatures attendues de Casper Nielsen et Thomas Henry, le club qui aura déjà recruté huit joueurs doit désormais passer à la phase des départs, même si d'autres profils vont encore rejoindre Sclessin avant la fin du mercato. Et en tête de liste : Moussa Djenepo.