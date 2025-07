Anderlecht émerge encore grâce à Luis Vazquez : ce qu'il faut retenir de RSCA - AEK Larnaca

Anderlecht a pu compter sur une grande entrée au jeu de Luis Vazquez pour prendre le dessus sur Larnaca... avant de se faire piéger.

Ce mercredi (12h30), le RSC Anderlecht poursuivait sa préparation estivale après sa victoire poussive (1-3) contre le White Star Lauwe samedi dernier. Les Mauves affrontaient pour l'occasion l'AEK Larnaca, 4e du dernier championnat chypriote : un véritable step-up en termes de compétition et un test d'un autre calibre, donc.

Kikkenborg et Maamar inquiètent, Keita rassure

La rencontre démarrera sur un rythme forcément affecté par la chaleur, mais c'est bien Larnaca qui va dominer les débats, mettant la pression sur l'axe Kana-Keita. Un axe fort solide, surtout dans le chef de l'excellent Zoumana Keita, recrue visiblement déjà bien intégrée et qui s'offrira même quelques percées.

Kana, lui, fait bonne impression mais lui comme N'diaye auront trop tendance à revenir s'appuyer sur un Mads Kikkenborg très peu rassurant, et qui se fait peur dès la 3e minute - mais se rattrapera d'un bel arrêt (39e). Le talon d'Achille du RSCA reste le back droit : après Foket, au tour de Maamar de livrer 45 minutes inquiétantes, dont une erreur qui coûte presque un but (40e).

Si Keita impressionne, dommage pour Cédric Hatenboer, encore une fois assez soyeux balle au pied mais sorti après la pause boisson, en raison d'un gros choc à la tête subi dès la 12e minute. Nathan De Cat, rentré à sa place, fera respirer l'entrejeu anderlechtois mais le reste du onze de base est particulièrement peu inspiré, à l'exception d'une petite talonnade de Hazard. Le portier de Larnaca n'a pas eu à s'employer en première période.

Vazquez et Tajaouart, héros improbables

Une nouvelle fois, Hasi fait tourner à la pause, même si De Cat, Kikkenborg et Maamar restent sur la pelouse. On se dit au début que le RSCA est bien embêté par l'intensité mise par l'AEK Larnaca (survolté pour le contexte d'un amical), qui a peut-être plus l'habitude de jouer sous cette chaleur. Les Chypriotes passent tout près du 0-1 sur une récupération haute (48e).

Mais sur une action individuelle de Anas Tajaouart, Luis Vazquez finit par débloquer la situation, inscrivant son 3e but en deux matchs de préparation (57e, 1-0). Très vite, un crochet et une passe tranchante du jeune Devon Decorte vont chercher Vazquez une nouvelle fois : l'Argentin contrôle, temporise et offre le 2-0 à Anas Tajaouart (2-0, 62e). Des héros inattendus, qui compensent le match peu inspiré de cadres comme Verschaeren et Stroeykens.

Suite à un corner, Larnaca va être récompensé de son match très correct et enfin trouver le chemin des filets, un centre parfait trouvant une tête chypriote bien seule dans le rectangle (2-1, 78e). Malgré la chaleur, Anderlecht aura toutefois réussi à trouver son rythme, plutôt à base d'actions individuelles réussies que de phases construites, mais finira par se faire avoir en toute fin de match (2-2, score final). L'important sera ailleurs que dans le résultat et bien dans un constat : cet Anderlecht-là est à réaction... et manque encore de fond de jeu.