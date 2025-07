Les clubs de Pro League sont passés à côté : l'ex-meilleur joueur de D1B va être vendu pour plus de 30 millions d'euros

Si les clubs de Pro League avaient disposé d'une boule de cristal, peut-être n'auraient-ils pas laissé filer Thierno Barry loin de la Belgique. Élu meilleur joueur de Challenger Pro League en 2023, il va rapporter près de 40 millions d'euros à son club.

Au terme de la saison 2022-2023, Thierno Barry (22 ans) avait été sacré Meilleur joueur de Challenger Pro League, après avoir inscrit 20 buts sous les couleurs du SK Beveren (ce qui en faisait également le meilleur buteur du championnat).

Bizarrement, à l'époque, aucun club de D1A n'avait saisi l'opportunité et Barry avait signé au FC Bâle pour 3 millions d'euros. Un an plus tard et après 14 buts en 38 matchs de D1 suisse, le Franco-Guinéen rejoignait Villarreal pour 14 millions d'euros.

Et maintenant ? Les clubs de Pro League doivent se mordre les doigts. Car Thierno Barry a réalisé une saison XXL en Liga (11 buts en 35 matchs), avant de se montrer sous un bon jour à l'Euro U21 avec la France. Et Villarreal va toucher le pactole.

Selon Fabrizio Romano et d'autres sources espagnoles, Barry devrait en effet rejoindre Everton, qui devrait débourser 32 millions d'euros ainsi qu'environ 6 millions d'euros de bonus pour s'offrir l'ancien du SK Beveren.