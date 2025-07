"C'est difficile d'avoir des problèmes avec moi" : Arnaud Bodart se confie après son transfert au LOSC

Ce mercredi matin, le LOSC a organisé une conférence de presse de présentation pour ses nouvelles recrues. Tout comme Olivier Giroud et Marius Broholm, Arnaud Bodart a pris la parole.

Le président, Olivier Létang, a d'abord tenu à s'expliquer sur le choix du LOSC de le recruter : "Avec le départ de Vito Mannone, que je remercie pour ses deux saisons avec nous, on recherchait un deuxième gardien, expérimenté et capable de jouer.

"Arnaud a participé à plusieurs rassemblements avec l’équipe nationale belge. Il est là pour pousser Lucas, avec un rôle de locomotive et de leader, avec une image positive partout où il est passé", poursuit-il.

C’est un réel honneur d’être ici

Le gardien belge se dit honoré de rejoindre le LOSC : "C’est un réel honneur d’être ici. J’adore le foot, et j’ai tout de suite été séduit par le projet, les infrastructures. Je suis un gros bosseur, je veux kiffer et prendre tout ce que je peux prendre pour progresser."

"Au début de ma carrière, j’ai eu la chance de tout de suite jouer en Europa League, ça me manque. Quand on joue tous les 3 ou 4 jours, on n’a pas le temps de réfléchir, on vibre et on joue. Avant tout, le foot est une passion. J’adore l’ambiance d’un vestiaire, d’un groupe, d’un match. Je suis animé par ça, le reste, ça passe après."

Arnaud Bodart est prêt à apprendre du gardien numéro un, Lucas Chevalier : "Lucas Chevalier a fait une superbe saison, donc déjà je vais apprendre de lui. Je suis très social, j’adore échanger, c’est difficile d’avoir des problèmes avec moi. C’est donnant-donnant, on a un métier et un poste très difficiles, donc on ne va pas se tirer dans les pieds en plus de ça."