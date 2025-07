Adem Zorgane a réussi ses débuts avec l'Union Saint-Gilloise, qui affrontera également un ambitieux promu en Ligue 1

L'Union Saint-Gilloise affrontait Rochefort en match amical ce mardi. Un tour de chauffe réussi, avec notamment les grands débuts d'Adem Zorgane.

L'Union Saint-Gilloise affrontait l'Union Rochefortoise ce mardi pour son premier match de préparation, et s'est imposé (1-3) face à la formation qui a terminé 5e de D1 ACFF la saison passée. Encourageant, d'autant que les nouvelles recrues ont livré une bonne prestation.

Adem Zorgane était ainsi titulaire dans l'entrejeu unioniste, n°8 au dos, rapporte La Dernière Heure. Le premier but de l'USG a été inscrit par une recrue non pas estivale mais hivernale : Marc Giger, arrivé en janvier dernier et qui n'a disputé que quelques minutes avec l'équipe A en fin de saison passée.

Sykes et Makate ont inscrit les deux autres buts pour le champion de Belgique. Le but rochefortois a été inscrit par Grégory Lazitch, ancien joueur du Sporting Charleroi, entre autres.

La prochaine rencontre de l'USG sera un peu plus relevée puisqu'il s'agira d'un "duel de champions" face au PSV Eindhoven, aux Pays-Bas. Un match qui se tiendra à huis-clos. Enfin, la DH révèle qu'un nouvel amical a été programmé : quelques jours avant la Supercoupe de Belgique, l'Union affrontera le Paris FC, promu en Ligue 1 et propriété de Red Bull.

Les équipes de l'Union contre Rochefort :

1MT : Chambaere ; Stevens, Burgess, Sykes ; François, Zorgane, Rasmussen, Ait El Hadj, Teklab ; Giger, Makate.

2MT : Klavashvili ; Mac Allister, Leysen, Delph Rivera ; Castro-Montes, Van De Perre, Vanhoutte, Boufal, Hamoutahar ; Berradi, Keita.