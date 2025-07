Le Standard a finalisé deux gros transferts juste avant de partir en stage : l'officialisation est proche !

Marc Wilmots voulait que son noyau soit le plus complet possible avant que le Standard parte en stage. Il est en train de réussir son pari : les Rouches devraient bientôt annoncer deux transferts très attendus.

Qui l'eut cru ? Après avoir été pendant de longs mois dans l'incertitude autour de sa viabilité financière et de l'identité de son entraîneur, voilà que le Standard de Liège est l'un des clubs les plus actifs sur le marché en ce début d'été. Ce lundi, les Rouches ont déjà officialisé l'arrivée de Josué Homawoo, leur 6e recrue du mercato (sans compter les options levées d'Ayensa et Camara).

Et les transferts n°7 et 8, qui correspondent à deux joueurs dont l'arrivée est très attendue des supporters depuis des semaines maintenant, sont d'ores et déjà finalisés. Casper Nielsen (31 ans) sera Rouche officiellement dans les heures à venir et arrive en provenance du Club de Bruges contre un montant estimé à environ 1 million d'euros, soit plus que ce que le Standard souhaitait initialement mettre (et plus ou moins ce que Bruges espérait).

Nielsen et Henry arrivent

Mais Nielsen n'arrive pas seul. Selon les informations de Sudpresse, le dossier Thomas Henry (30 ans), avec qui le Standard a un accord personnel depuis longtemps, serait cette fois bel et bien bouclé. L'attaquant passé par OHL débarque bel et bien à Sclessin.

Le problème financier qui bloquait l'arrivée de Henry, à savoir le fait que le Matricule 16 ne pouvait pas se permettre de débourser grand chose pour s'offrir le Français, aurait été réglé : le Hellas Vérone aurait accepté de libérer Henry de sa dernière année de contrat.

Le Standard part lundi prochain en stage pour une semaine au Touquet. D'ici là, on peut donc s'attendre à ce que tous les dossiers en cours aient été finalisés et officialisés, afin que Mircea Rednic dispose d'un noyau aussi complet que possible. Bien sûr, par la suite, Marc Wilmots devra aussi gérer les éventuels départs, et comment les compenser.