Un joueur de Zulte Waregem content de recroiser la route de Philippe Montanier : "Il a lancé ma carrière en France"

Après la débâcle contre le Club de Bruges le week-end dernier, Francky Dury avait effectué des changements ce dimanche. Damien Marcq fêtait sa première titularisation avec Zulte Waregem du côté de Sclessin (2-2).

Zulte Waregem n'était pas loin de l'emporter ce dimanche au Standard, mais Jackson Muleka a arraché le partage côté liégeois. Néanmoins, cela reste un bon point pris à l'extérieur par les troupes de Francky Dury. Ce dernier avait décidé de faire des changements par rapport à la raclée de la semaine dernière.

N'ayant qu'une minute de jeu au compteur cette saison, Damien Marcq était aligné d'entrée de jeu. "Ma première titularisation fait du bien au moral et au physique. Sur la fin j'étais fatigué, c'est pour cela que j'ai laissé ma place", a expliqué le Français au micro d'Eleven Sports. "On avait besoin d'un match comme ça après la claque de la semaine passée. On a mis tous les moyens qu'on avait pour réaliser un bon match. Dommage le but qu'on encaisse sur la fin. Je suis tout de même content de notre mentalité", a précisé le milieu de terrain.

Le joueur âgé de 31 ans formé à Boulogne a pu recroiser une vieille connaissance ce dimanche à Sclessin. "Philippe Montanier a lancé ma carrière en France, cela m'a fait plaisir de le recroiser. Je pense qu'il va réussir au Standard, surtout s'ils se qualifient en Europa League car il sera sur une bonne dynamique. Il aime ce genre de club et d'ambiance", a conclu Damien Marcq