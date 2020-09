Jelle Vossen frustré après le nul au Standard : "Vous ne pouvez plus rien dire à un arbitre"

Après la gifle reçue le week-end dernier après la lourde défaite contre le Club de Bruges, Zulte Waregem s'est bien repris en partageant l'enjeu au Standard de Liège (2-2).

Prendre des points à Sclessin n'est jamais évident, mais un joueur de Zulte de Waregem était frustré à l'issue de la rencontre. En effet, lors de l'égalisation du Standard, une faute aurait été commise contre lui. "J'ai vu les images, il y a vraiment eu une faute sur moi", a déclaré Jelle Vossen à l'issue de la rencontre qui est allé voir l'arbitre Lambrechts pour lui faire part de ce qu'il s'était passé.

Mais le buteur a immédiatement reçu un carton jaune. "Vous ne pouvez plus rien dire à un arbitre. Cela fait longtemps que j'ai du mal avec ça. Il n'avait pas vu l'erreur qui s'est produite sur moi. Vous devriez alors un peu mieux sentir la situation et ne pas commencer à brandir des cartes. Il m'a dit que le VAR allait se pencher sur la question, mais que le but était quand même validé...", a précisé l'ancien joueur de Club de Bruges.

Mais à Zulte Waregem, ils veulent retenir le positif. "Avec ce 0-1 rapide, c'était un départ idéal pour nous. Après leur égalisation, nous avons également fait le 1-2 à un moment parfait. Ainsi, nous avons pu contrôler le Standard à nouveau. C'était une très bonne réaction après la semaine dernière", souligne le joueur de Zulte qui évoque la claque reçue contre ses anciennes couleurs. " Nous avons dû nous regarder dans le miroir et avons démontré que nous étions désormais sur le bonne voie", a conclu Vossen.