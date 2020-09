U21 : Un Standardman oublié, trois joueurs également Diables et un nouveau venu

Jacky Mathijssen a révélé sa sélection pour les rencontres des Diablotins contre le Pays de Galles et en Moldavie.

Roberto Martinez et Jacky Mathijssen ont mis en place un arrangement probablement inédit : trois joueurs ont été repris avec les U21 et les A, à savoir Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers et Sebastiaan Bornauw. Ils disputeront le premier match des Diables Rouges, face à la Côte d'Ivoire, avant de rejoindre les Espoirs.

On notera l'absence, malgré son excellent début de saison, de Nicolas Raskin en U21. Un nouveau venu à signaler toutefois : Othman Boussaid, milieu de terrain formé au Lierse et évoluant au FC Utrecht.