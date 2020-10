Yves Vanderhaeghe espère une réaction de ses hommes face au STVV : "Cela nous a coûté des points"

Courtrai défiera le STVV samedi soir et aura besoin des 3 points après deux défaites de suite.

Le KVK avait pourtant pris les devants face à l'Antwerp le w-e dernier.

Cependant, après la pause, l'équipe s'est complètement effondrée pour finalement perdre la rencontre : "Par moments, nous sommes trop allés de l'avant, parfois avec trop d'enthousiasme. Cela nous a coûté des points. Nous restons maintenant sur 0 points en deux rencontres. Cela fait mal car lors des deux dernières rencontres, nous aurions pu prendre des points", déclarait l'entraîneur des Merles sur le site web du club.

Courtrai se classe tout de même 8e, mais Yves Vanderhaeghe espère une réaction pour éviter la spirale négative. Pour cela, selon lui, le KVK devra apprendre de ses erreurs car son équipe veut parfois trop bien faire mais finit par repartir bredouille : "Le week-end dernier, nous avons eu quelques occasions de faire 2-0 et le match aurait été joué. Il est donc important de faire mieux et rectifier cela pour repartir de l'avant et reprendre des points."