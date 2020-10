Ivan Obradovic, sans club, va rentrer au pays

Ivan Obradovic était libre depuis le 1er juillet et la fin de son bail au Legia Varsovie. Il va rentrer au pays.

Plus de 10 ans après avoir quitté la Serbie, Ivan Obradovic (32 ans) va rentrer au pays : d'après Telegraf, l'ancien latéral du KV Malines et du RSC Anderlecht devrait retourner au Partizan Belgrade, où il a été formé et a évolué jusqu'en 2009. L'international serbe était libre depuis le 1er juillet dernier et la fin de son contrat au Legia Varsovie.

Ivan Obradovic avait rejoint le KV Malines en 2014 en provenance du Real Saragosse. Après s'être imposé chez les Sang & Or, il avait signé au RSC Anderlecht, où il jouera de 2015 à 2019 et sera sacré champion de Belgique en 2017.