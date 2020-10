Un jeune joueur formé à Genk contraint de mettre fin à sa carrière à 24 ans

Atteint d'une maladie cardiaque génétique, Alessio Carlone a été contraint par les médecins d'arrêter le football.

C'est dans un message plein d'émotion partagé sur son compte Instagram que le jeune milieu de terrain a dit au revoir au football : "Le 3 septembre 2020, le téléphone a sonné, un appel qui allait complètement changer ma vie. Le sol s'est affaissé sous mes pieds et je suis resté sans voix. Ma plus grande crainte était devenue réalité. Le médecin m'a annoncé qu'une maladie cardiaque génétique a été découverte, et que je devais immédiatement mettre fin à ma carrière de footballeur. J'ai eu beaucoup de défis dans la vie, mais celui-ci sera sans aucun doute le plus gros."

"Ma carrière de joueur est terminée et j'ai eu trop peu de bons moments. Le football a fait de moi la personne mature que je suis aujourd'hui. Il m'a permis de découvrir de très beaux endroits dans le monde. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette initiative."

Formé au RC Genk, Carlone a également porté les couleurs du FC Eindhoven, de FC Den Bosch et du FC Botosani (Roumanie).