Thibaut Courtois quitte les Diables Rouges et rentre à Madrid

Thibaut Courtois n'aurait probablement pas joué ce jeudi soir, Roberto Martinez s'apprêtant à aligner une équipe totalement bis. Mais le n°1 des Diables Rouges ne sera pas non plus entre les perches pour les déplacements en Angleterre et en Islande : il est rentré à Madrid après un check-up médical. Simon Mignolet pourrait donc disputer plusieurs rencontres !

UPDATE: @thibautcourtois will be leaving the camp after his medical check-up. He is not fit to play.