🎥 Le Standardman Amallah buteur d'entrée avec le Maroc !

Choc de Lions ce soir, entre le Maroc et le Sénégal, finaliste de la dernière Coupe d'afrique.

Du côté des Lions de l'Atlas, Vahid HalilhodĆŸić a choisi de titulariser le Rouche Selim Amallah pour la première fois. Une place dans le onze de base que le Liégeois a honoré d'un but après 10 minutes de jeu seulement, sur un bon service d'Hakimi.

Une rencontre aux saveurs belges, avec les présences de Samy Mmaee et de Sofyan Amrabat (ex-Bruges) dans le onze marocain, ainsi que de Krépin Diatta et Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) côté sénégalais.

GOAAL MOROCCO!! The Atlas Lions take the lead against Senegal after only 10 minutes of play. Achraf Hakimi assists Selim Amallah, who scores his first ever international goal.



