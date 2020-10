L'Euro 2021 au bout du chemin : 8 équipes, 4 places et des déçus

Les barrages de l'Euro 2021 arrivent à leur terme : restent 4 duels, au terme d'un premier tour de barrages très serré.

L'Islande pour garder la hype en vie, la Hongrie pour en devenir une

Islande - Hongrie, c'est un duel de hypes : celle, vieillissante, des Vikings révélés à l'Euro 2016 par un parcours admirable et courageux jusqu'en quarts de finale et un public passionné auquel on doit (faut-il les en remercier ?) d'assister à clapping sur clapping dans les stades d'Europe ; celle, naissante, d'une Hongrie joueuse, offensive et qui espère bien se rendre à l'Euro 2021 pour prouver sa progression récente.

Les Magyars avaient à l'époque chuté en 8es de finale face à la Belgique, péchant par naïveté et refusant d'adapter leur jeu toutes voiles dehors face à des Diables qui n'attendaient que ça pour se régaler. Mais se qualifier pour un second Euro d'affilée, après avoir dû attendre trente ans (depuis le Mondial 1986) pour atteindre la phase finale d'un grand tournoi, serait une belle réussite pour le pays de Ferenc Puskas.

L'Islande, de son côté, tente tant bien que mal de capitaliser sur son Euro 2016, mais commence à tirer la langue : qualifiée pour son premier Mondial en 2018, elle n'y a plus réussi d'exploit et a ensuite dégringolé en Ligue des Nations B dès sa première participation - du moins aurait dû, si elle n'avait pas miraculeusement été sauvée par un changement de règlement en cours de route. Les Islandais n'avaient pris aucun point dans le groupe de la Suisse et - déjà - de la Belgique.

L'Irlande du Nord rêve d'un nouvel exploit

Les Nord-Irlandais réussiront-ils ce qu'on pensait impossible ? Coup de coeur du public en 2016, l'Irlande du Nord (et son fameux Will Grigg) n'espéraient probablement pas pouvoir revenir quatre ans (ou cinq, en l'occurrence) plus tard. Et pourtant, les revoilà à une marche de l'exploit après avoir sorti contre toute attente aux tirs au but une Bosnie-Herzégovine en baisse de régime.

Elle devra faire face à la Slovaquie et, paradoxalement, venger sa soeur ennemie la République d'Irlande pour valider son ticket. Huitième de finaliste en 2016, la Slovaquie avait manqué la seconde place de sa poule d'un petit point seulement et fera donc office de favori à la qualification, portée par ses cadres Skriniar et Hamsik.

La Serbie favorite, l'Écosse rêve d'un retour dans la cour des grands

Après une qualification aux tirs au but, l'Écosse pourrait retrouver une grande compétition pour la première depuis ... 1998. Le football écossais, en pleine déliquescence, aurait bien besoin de ce coup de projecteur pour se relancer mais aura fort à faire face à la Serbie d'Aleksandar Mitrovic, tombeur de la superbe nouvelle génération norvégienne ce jeudi.

Paradoxalement, la Serbie n'a pas encore disputé d'Euro depuis la séparation de la Yougoslavie, et ce alors qu'elle disputera 3 Coupes du Monde entre 2006 (sous l'identité Serbie & Monténégro) et 2018, ne manquant que l'édition 2014. Une anomalie que la talentueuse équipe balkanique voudra absolument réparer : les Serbes seront les grands favoris de ce barrage le mois prochain.

Une grande première pour la Géorgie ou la Macédoine

La Géorgie a toujours été fournisseuse de joueurs à la technique délicate (pour peu qu'on oublie le contre-exemple Kakha Kaladze), formés à l'école de l'URSS et capables de beaux résultats dans le giron soviétique (le Dinamo Tbilissi compte 2 titres de champion d'URSS). Depuis l'indépendance, c'est autre chose : les Géorgiens n'ont jamais atteint une phase finale de grande compétition. Ils ne sont désormais qu'à 90 minutes de ce baptême du feu.

Face à eux, la Macédoine du Nord, qui a brisé le rêve du Kosovo au tour précédent, est également vierge de toute participation à une grande compétition : née de la dissolution de la Yougoslavie, la Macédoine (qui a changé de nom à plusieurs reprises depuis son indépendance) se construit tranquilllement et espèce devenir le premier pays qualifié via la Voie D, procédé décrié mais qui nous offrira donc au moins un petit nouveau lors de l'Euro 2021 !