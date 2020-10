Roberto Martinez valide le choix de Jérémy Doku

Le sélectionneur ne s'en cache pas, il est séduit par le choix de son plus jeune protégé.

Le transfert de Jérémy Doku a forcément touché Roberto Martinez de près, puisque le sélectionneur a fait de l'ancien Anderlechtois un néo-Diable Rouge il y a à peine plus d'un mois. Et il en a discuté avec le jeune ailier. "Je demande toujours aux joueurs comment ils se sentent par rapport à leur transfert et il était aux anges. J’ai vu un grand sourire sur son visage quand on en a parlé", précise l’Espagnol.

"Un transfert fantastique"

Et il pense aussi que Jérémy Doku a fait un choix intéressant. "Je dois admettre que Rennes est un club très professionnel, ils suivaient Jérémy depuis un long moment. Et pour moi, ça doit l’être l’un des meilleurs transferts de l’été sur la scène européenne."

"C’est un transfert fantastique pour Jérémy", ajoute Roberto. "Il aura l’occasion de découvrir la Ligue des Champions, de grandir et c’est une étape qu’il était prêt à franchir. Mais le plus important pour moi, c’est de voir à quel point Jérémy semble heureux de ce transfert et qu’il sent que c’est un club dans lequel il peut devenir un joueur important."