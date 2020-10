Les premiers buts d'Albert Sambi Lokonga en U21

Quelques semaines après son premier but avec le Sporting d'Anderlecht, le jeune milieu de terrain a trouvé le chemin des filets à deux reprises avec l'équipe nationale U21.

A quelques jours de son 21e anniversaire, Albert Sambi Lokonga est en pleine bourre. Il avait inscrit le tout premier but de sa carrière pro, avec Anderlecht, contre Eupen le 27 septembre dernier. Vendredi, il a inscrit ses deux premiers buts avec les Diablotins.

Et c’est de la tête qu’il a ouvert son compteur. "J’avais déjà marqué de la tête à Lokeren avec les U19 et contre le Pays de Galles, je me sentais plutôt bien de la tête", explique-t-il. Après avoir transpercé les filets du King Power Stadium pour son deuxième but, il est d’ailleurs passé à deux doigts du triplé, à nouveau de la tête.

Et c’était le soir des premières vendredi puisque Jelle Bataille, déjà passeur décisif en première période, a lui aussi débloqué son compteur U21 à 30 minutes de la fin.