🎥 Les médias anglais vont devoir apprendre à prononcer De Cuyper : la drôle de tentative d'un journaliste de Sky News

Maxim De Cuyper est désormais un joueur de Brighton & Hove Albion. Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les commentateurs anglais, car visiblement, ils ont du mal à prononcer son nom.

Maxim De Cuyper est un joueur de Brighton & Hove Albion. Le latéral gauche du Club de Bruges a signé un contrat jusqu'en 2030 avec les Seagulls, rapportant environ 20 millions d'euros aux Blauw & Zwart.

Très vite, l'Angleterre va donc faire sa connaissance, et va également devoir apprendre... à prononcer son nom.

Et on le sait, les noms à consonance néerlandophone ne sont pas toujours les plus simples à prononcer pour les étrangers - on pense notamment à Saelemaekers et De Ketelaere en Italie, ou aux noms de nos Diables écorchés lorsqu'ils affrontent la France.

Présenté sur Sky Sports, Maxim De Cuyper a eu droit lui aussi à une version un peu "customisée" de son nom de famille. "Maxim... The Super ?" Il y a du travail...