Toujours plus près de la sortie : un nouveau candidat en pole pour Johan Bakayoko

Johan Bakayoko semble se rapprocher de plus en plus d'un départ du PSV Eindhoven, après le titre conquis lors de la saison écoulée. Les candidats se multiplient pour lui.

Il semble de plus en plus probable que Johan Bakayoko ne jouera plus en Eredivisie la saison prochaine. L'été dernier, il avait refusé un transfert en Premier League, privilégiant sa progression aux Pays-Bas, mais cette fois, un départ paraît inévitable.

Les clubs intéressés ne manquent pas. Ainsi, le Borussia Dortmund souhaiterait vivement recruter l'ailier belge. Mais les Allemands ont de la concurrence dans la course à la signature du Diable Rouge.

L'AS Monaco intéressé par Bakayoko

Car l'AS Monaco souhaite également attirer Bakayoko, comme l'annonce le spécialiste belge des transferts Sacha Tavolieri. Selon lui, les Français, tout comme Dortmund l'avait déjà fait, ont pris contact directement avec l'entourage de Bakayoko.

Monaco aimerait recruter un nouvel attaquant côté droit et envisage donc de passer à la vitesse supérieure pour devancer la concurrence et s'offrir Johan Bakayoko.Au total, Bakayoko a porté le maillot du PSV Eindhoven à 131 reprises pour 33 buts et 22 passes décisives.

Les Néerlandais espèrent empocher environ 25 millions d'euros. C'est bien moins que les 45 millions d'euros que le club anglais de Brentford voulait dépenser l'été dernier, mais ces derniers mois, Bakayoko n'était même plus vraiment titulaire indiscutable au PSV...