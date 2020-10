Rice savoure la victoire contre la Belgique : "On voulait affronter les meilleurs"

L'Angleterre a pris la mesure de la Belgique ce dimanche en Ligue des Nations. Une belle réussite pour la jeune génération des Three Lions.

Avec énormément de nouveaux joueurs par rapport à 2018, l'Angleterre se testait face à la Belgique et si tout n'a pas été parfait, les hommes de Gareth Southgate ont fait preuve de persévérance pour finalement l'emporter (2-1). "C'est une grande étape pour nous. Nous savions qu'ils étaient l'équipe n°1 au monde, et c'est notre objectif", reconnaît Declan Rice dans des propos relayés par Skysports.

"Quand vous êtes international, vous voulez vous tester contre les meilleurs. Ils avaient des joueurs de classe mondiale sur tout le terrain, même s'il leur manquait évidemment quelques cadres", ajoute le médian de West Ham United. "C'était un super test. On a dû puiser dans nos ressources à la fin, ils nous ont mis sous pression, mais on a tenu bon. C'est une superbe victoire pour nous. Dans les grands tournois, nous allons également être sous pression et il faudra montrer la volonté et la grinta pour s'en sortir".