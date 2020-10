Aleksander Ceferin vise un Euro 2021 avec public

L'espoir fait vivre : pour le président de l'UEFA, l'Euro 2020 (ou plutôt 2021) pourrait se tenir "comme prévu".

Aleksander Ceferin n'est pas homme à baisser les bras : "Pour l'heure actuelle, nous planifions l'Euro 2020 exactement comme il est prévu, avec public", affirme-t-il à la chaîne allemande ARD. "Si vous m'aviez demandé en février si nous étions prêts à affronter une pandémie mondiale ayant mis le monde à l'arrêt, je vous aurais pris pour un fou. Mais nous sommes désormais bien préparés".

Après le report de l'Euro 2020 à 2021 en raison de la pandémie, l'heure est donc à l'optimisme pour le président de l'UEFA, qui constate cependant les difficultés. "Nous avons différentes options et nous avons des solutions sans public, avec 30%, 50% ou 70% de places occupées. Nous pourrions modifier l'organisation et disputer l'Euro dans douze, onze, dix, trois ou même un seul pays. Symboliquement, cet Euro continental est très beau, mais ce n'est pas simple, même sans la pandémie, et nous ne sommes pas ravis de ce système", reconnaît Ceferin. "Si c'était à refaire, je ne serais pas pour ce projet. Mais je suis sûr que l'Euro 2020 aura lieu normalement".