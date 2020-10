🎥 Le remplaçant de Cristiano Ronaldo a crevé l'écran

Testé positif au Covid-19, Cristiano Ronaldo a dû faire l'impasse sur la rencontre de Nations du League du Portugal contre la Suède. Qu'à cela ne tienne, la Seleçao a pu compter sur Diogo Jota pour faire le travail.

Transféré de Wolverhampton à Liverpool cette saison, l'ailier portugais de 23 ans doit la plupart du temps se contenter d'un rôle de joker en sélection. Il fêtait sa deuxième titularisation en équipe nationale mercredi soir. Et il a mené le Portugal à la victoire (3-0).

En offrant l'assist à Bernardo Silva sur le but d'ouverture, avant d'y aller de son doublé personnel. Ses deuxième et troisième buts en sélection. Et ça permet au Portugal de rester au coude à coude avec la France, en tête du groupe 3.

There aren't many young forwards I see as more ideal in a supportive role to that LFC front three than Diogo Jota.



Such a confident, direct, instinctive attacker. There is more than a touch of Sadio Mané in his style of play. Great signing.



(@CF_Comps)pic.twitter.com/araGXNnmcu