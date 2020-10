🎥 Premier League : Statu quo dans le derby du Merseyside, la VAR fait scandale

La rencontre tant attendue entre Everton et Liverpool cet après-midi constituait le véritable choc de la cinquième journée de Premier League. En effet, outre la rivalité historique qui oppose les deux formations, ce derby du Merseyside correspondait également à un duel entre le leader du championnat anglais (Everton) et son dauphin (Liverpool).

Inquiétude pour Van Dijk, Mohamed Salah devient centenaire

Finalement, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre l'ascendant sur l'autre. Après avoir ouvert le score très tôt dans la partie par l'intermédiaire de Sadio Mané (3ème), les Reds ont connu deux coups durs successifs. D'abord, Virgil Van Dijk a dû quitter ses partenais prématurémant après un choc avec Jordan Pickford (10ème). Ensuite, les hommes de Jürgen Klopp ont encaissé le but de l'égalisation suite à corner bien tiré par James Rodriguez, auteur d'un début de saison canon, et bien repris par Michael Keane (20ème).

Au retour des vestiaires, les deux formations ont continué à se rendre coup pour coup. En effet, après que Mohamed Salah ait inscrit son centième but toutes compétitions confondues sous les couleurs de Liverpool (72ème), Everton est une nouvelle fois parvenu à revenir au score grâce à Dominic Calvert-Lewin (81ème). En feu depuis le début de la saison, l'attaquant anglais a inscrit son neuvième but en 2020/2021.

Mohamed Salah has now scored 100 goals across all competitions for Liverpool, becoming the third-fastest centurion in the club's history (159 games).



The Egyptian King cementing his legacy as an all-time great. 👑 pic.twitter.com/d9FFS2qrsr