📷 Liverpool tremble pour Virgil van Dijk

Sorti sur blessure après un contact avec Jordan Pickford, Virgil van Dijk a quitté la pelouse prématurément face à Everton ce samedi. Les images du choc laissent présager le pire...

Opposés à son rival historique, Everton, dans le cadre de la cinquième journée de Premier League, les Reds ont rapidement été privés de leur leader défensif. En effet, après un contact sévère avec Jordan Pickford suite à un corner, Virgil Van Dijk a été contraint de quitter ses partenaires au bout de seulement 10 minutes de jeu.

Auteur d'une sortie non maîtrisée en début de match (6ème), le portier des Three Lions a envoyé l'international néerlandais à l'infirmerie. Le numéro 4 de la formation à la tunique rouge, touché au genou, a pourtant tenté de s'accrocher pour poursuivre la rencontre mais a finalement dû renoncer quelques instants plus tard.

Malgré son action grossière, le gardien des Toffees n'a pas été sanctionné. La raison tient au fait que Virgil Van Dijk avait été signalé en position de hors-jeu au moment du choc entre les deux protagonistes. Néanmoins, compte tenu des images dévoilées (voir image ci-dessus), Liverpool a de quoi s'inquiéter pour son défenseur de 29 ans. Plus d'informations devraient être communiquées dans les prochaines heures en ce qui concerne la gravité de sa blessure.