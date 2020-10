Karim Belhocine pourra compter sur deux de ses recrues pour le déplacement à Genk

Les deux recrues estivales des Zèbres seront du voyage et pourraient avoir du temps de jeu. De son côté, Teodorczyk n'est pas encore prêt.

Ce dimanche, le Sporting de Charleroi se déplace à Genk et pourrait profiter du partage entre le Standard et le FC Bruges pour prendre un peu plus d'avance en tête du championnat.

Pour cette rencontre, les Zèbres pourraient compter sur Jules Van Cleemput et Saido Berahino, rapporte Het Laatste Nieuws. Les deux recrues du mercato d'été sont de la partie.

Cependant, Lukasz Teodorczyk ne sera toujours pas disponible. Blessé au genou, le Polonais s'entraîne toujours individuellement.