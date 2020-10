La Ligue des Champions pour débloquer le compteur d'Emmanuel Dennis: "J'aime les grands matchs"

Il est devenu un spécialiste des joutes européennes, il espère le confirmer mardi soir.

Plus d'un an après son récital à Madrid, Emmanuel Dennis a à nouveau rendez-vous avec la Ligue des Champions, mardi soir. Et il espère en profiter pour retrouver à nouveau le chemin des filets.

Car le Nigérian n'a plus marqué depuis... la réception de Manchester United, en Europa League, en début d'année 2020. D'autant que l'an dernier, il a marqué quatre de ses neuf buts sur la scène européenne. "Je ne savais pas que c'était le cas, mais j'aime les grands matchs", explique-t-il au Nieuwsblad.

Et ça a toujours été le cas: "Quand je jouais en Ukraine, je marquais souvent contre les grosses équipes comme le Dymano Kiev ou le Shakhtar, souvent plus d'un but", explique l'ailier du Club de Bruges qui sera donc surmotivé, mardi soir, en Ligue des Champions. "Je suis toujours plus motivé encore par ces matchs-là, parce que je crois que j'ai les qualités et que je veux le montrer."