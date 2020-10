Le RSCA connaît ses adversaires en Ligue des Champions féminine

Et les joueuses du RSCA retrouveront un adversaire déjà croisé l'année passée : Linfield, club d'Irlande du Nord battu 3-1 en 2019 lors des qualifications pour la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Nyon, en Suisse ; la rencontre se tiendra le 4 novembre prochain au Lotto Park.

Le coronavirus a changé les plans de l'UEFA pour la Ligue des Champions féminine, organisée en deux tours qualificatifs (en un match) avant la phase finale.

