"Ce sera 50-50" estime Ivan Leko à l'approche du derby

Le derby anversois approche à grands pas, mais le Matricule 1 a encore la tête à l'Europe et rentre à peine de Bulgarie. Des circonstances pas idéales pour préparer une telle rencontre.

Entre Europa League, vol retour de Bulgarie et test covid-19, les circonstances ne sont pas idéales pour se mettre à 100% dans le derby de dimanche, pour les hommes d'Ivan Leko.

"Les résultats détermineront en grande partie qui jouera dimanche. Je ne sais pas encore qui va jouer. Nous avons encore une bonne journée et demie pour nous préparer à ce match. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour en profiter", confiait Ivan Leko en rappor tà la belle victoire des siens en Bulgarie pour le grand retour de l'Antwerp en coupe d'europe.

50 - 50

Entre-temps, il a été décidé que toutes les rencontres se joueraient sans public : "Ce sera un handicap pour nous. Tout le monde sait ce que notre public représente pour nous, c'est notre douzième homme. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que devrait se jouer un vrai derby. Cette atmosphère unique est créée par les fans."

Un derby sans douzième homme et avec une courte préparation pour le Matricule 1 : "C'est dommage que nous n'ayons pas eu une semaine entière pour nous y préparer. C'est notre deuxième handicap. Ce sont des détails importants pour un derby. Je nous aurais donnés favoris mais maintenant, c'est du 50-50. Ils ont un point de plus, et ils pourraient venir avec leur onze le plus fort...", a expliqué Leko.

Le match de l'année ?

L'Antwerp fera tout pour remporter le titre d'équipe de la ville pour les mois à venir : "Je ressens l'importance de cette rencontre avec les gens qui m'entourent. C'est le match de l'année. Je vois déjà chaque match comme une finale de Ligue des champions. Personne ne veut gagner ce derby plus que mes joueurs."