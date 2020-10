Moribond, le Standard de Liège s'incline à Saint-Trond

Ce dimanche soir, le Standard de Liège se déplaçait au Stayen pour y affronter Saint-Trond lors de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Après sa défaite jeudi en Europa League contre les Rangers, le Standard de Liège avait à coeur de renouer avec la victoire. Philippe Montanier a dû composer sans plusieurs joueurs positifs au Covid-19 (Raskin, Balikwisha, Lestienne, Shamir, Sissako et Tapsoba) ce dimanche contre Saint-Trond. Le technicien français décidait ainsi d'aligner d'entrée de jeu les nouveaus venus Eddy Sylvestre et Laurent Jans.

Le round d'observation entre les deux équipes durera plus d'une demi-heure avec au menu du déchet technique, de l'imprécision et une neutralisation des deux côtés. Outre le tir trop croisé de Duje Cop dans la surface (34e), la première véritable occasion de la partie sera le premier but de la partie. C'est Nazon Duckens, remuant depuis la début de la rencontre, qui permettra aux Canaris de prendre les commandes de la rencontre (38e), 1-0.

Les Liégeois tenteront de réagir directement mais Sylvestre placera sa tête à côté du but de Schmidt (40e). STVV mènera 1-0 à la pause.

En seconde période, les Rouches se montreront un peu plus toniques mais seront toujours autant en panne d'inspiration. D'ailleurs, Saint-Trond sera proche de doubler la mise à l'heure de jeu, mais le tir de Buatu ira heurter le poteau droit de Bodart (60e). Quelques minutes plus tard, le Standard obtiendra sa première grosse occasion avec un tir enroulé d'Amallah à l'entrée de la surface mais Schmidt mettra le ballon en corner (63e). L'international marocain aura ensuite une magnifique opportunité de revenir au score après une belle course dans la profondeur, mais la défense adverse stoppera le milieu offensif in extremis (69e).

Plutôt que de conforter son avantage, Saint-Trond continuera de jouer vers l'avant et cela portera ses fruits. Steve De Ridder décochera une merveille de frappe qui ira se loger pleine lucarne (74e), 2-0. Difficile de se relever pour le matricule 16 après ce deuxième uppercut trudonnaire. Bastien aura l'opportunité en fin de rencontre de sauver l'honneur mais son tir passera à côté (90e). STVV s'imposera donc 2-0.

Après la fin de sa belle série positive sur la scène européenne (six années d'invincibilité à Sclessin), le matricule 16 voulait mettre fin à une série négative en terre limbourgeoise : cela fait treize années que le club liégeois ne s'est pas imposé au Stayen. Et il semble qu'il faudra attendre l'année prochaine... Le Standard a été aux abonnés absents voire fantomatique ce dimanche soir et n'a pas inquiété une seule seconde les Trudonnaires. Sans doute possible leur pire prestation depuis le début de la saison. Il semblerait que la défaite face aux Rangers n'a pas été entièrement digérée. Autant dire que les Rouches n'ont pas fait le plein de confiance avant leur déplacement à Benfica...