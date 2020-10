La Lazio privée de 10 (!) joueurs à Bruges, dont plusieurs cadres

Est-ce la chance du Club de Bruges ? De nombreux cadres romains n'ont pas fait le déplacement vers la Belgique ce mardi.

La Lazio sera ainsi privée rien moins que de Ciro Immobile, Luis Alberto, Thomas Strakosha, Luiz Felipe, Lucas Leiva, Djavan Anderson, Nicolo Armani, Manuel Lazzari, Gonzalo Escalante et Danilo Cataldi. Dix absents, dont plusieurs probablement en raison de tests positifs au coronavirus et d'autres, comme Strakosha (le portier titulaire), pour cause de blessure.

Bruges affrontera donc une Lazio privée de son portier, de son meilleur buteur Immobile, de son meneur de jeu Alberto et de plusieurs autres titulaires. Après s'être déplacé en Russie sans Mignolet, Krmencik et Kossounou, le Club voit la chance tourner ...