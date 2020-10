Yann Sommer déçu après le partage concédé contre le Real Madrid

Ce mardi soir, le Borussia Mönchengladbach a partagé l'enjeu contre le Real Madrid (2-2) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Et pourtant, le club allemand menait 2-0 avant de voir le club madrilène recoller su score en toute fin de partie.

Après avoir mené jusqu'à la 87e minute, le Borussia Mönchengladbach a vu le Real Madrid arracher le partage sur le fil. Impuissant sur les deux buts concédés en fin de match, Yann Sommer était forcément très déçu à l'issue de la rencontre.

"Evidemment on est déçus quand on mène 2-0 et qu'on n'arrive pas à tenir ce résultat jusqu'au bout. Nous avons bien utilisé les petites faiblesses du Real et nous avons trouvé les espaces. Nous les tenions entre nos mains, mais nous n'avons pas pu concrétiser", a regretté le portier suisse au micro de Sky Allemagne.